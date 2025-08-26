Rum milletvekillerinin, 26-28 Ağustos’ta, Kopenhag’ta yapılacak olan, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası 27’inci Parlamentolar Arası Konferansa katılacağı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Haris Yeorgiu başkanlığındaki heyette Yorgos Kukumas, Zaxarias Kulias ve Alekos Trifonidi’nin yer alacağını yazdı.

Habere göre, Rum heyet, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığını 2026 yılının ilk yarısında devralacak olması ışığında, Danimarka, Polonya ve Avrupa Birliği heyetleriyle birlikte Troyka Başkanlığı ile koordinasyon toplantısına katılacak.