Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) polisi, KKTC kimliğiyle geçişlerde elektronik tarama mümkün olmadığından kayıtların elle yapılmasının gecikmelere yol açtığını ancak KKTC vatandaşlarına yönelik yeni bir uygulama başlatılmadığını açıkladı.

Cyprus Mail'in haberine göre, KKTC kimlik kartlarıyla sınır kapılarından geçişlerin yasaklandığı yönündeki iddialar hakkında gazeteye açıklama yapan GKRY Polis Sözcüsü, geçiş noktalarına ilişkin kurallarda herhangi bir değişikliğin yapılmadığını belirtti.

Polis sözcüsü, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, KKTC kimlik kartları da dahil olmak üzere geçişlerde kullanılan belgelerin mevcut kurallar kapsamında geçerliliğini koruduğunu kaydetti.

Geçişlerle ilgili tek değişikliğin, KKTC kimlik kartlarındaki bilgilerin elle kaydedilmesi olduğu bilgisini veren polis, zaman zaman yaşanan gecikmelerin de bundan kaynaklandığını ifade etti. Polis, GKRY ve Avrupa Birliği kimlik kartları elektronik olarak taranabildiğinden onların geçişinde herhangi bir gecikme yaşanmadığını belirtti.