Güney Kıbrıs’taki su kuyularının ve diğer su kaynaklarının verimliliğinin büyük oranda azaldığı ve su sorununun dağlık kesimlere kadar ulaştığı bildirildi.

Politis gazetesi, Su İşleri Dairesi’nin yaptığı açıklamada, bu kaynakların verimindeki düşüşün yağmur yağışının az olmasından kaynaklandığını kaydettiğini ve su sorununun en fazla, Trodos Dağları’nda bulunan köylerden biri olan “Alona” köyünde yaşandığını yazdı.

Gazete, en büyük sıkıntının Yerel Yönetim Örgütü (EOA) şebekesine veya Su İşleri Dairesi’ne bağlı olmayan köylerde yaşandığını belirtirken, bu köylere tankerlerle su taşınmaya başlanmasının gündemde olduğunu kaydetti.

Haberde, bu durumun Güney Kıbrıs’ı, Avrupa Birliği karşısında NATURA 2000 bölgelerinin korunmasıyla ilgili yükümlülükleri konusunda da zor durumda bırakacağına işaret edildi.