Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, KKTC’de tutuklu bulunan 5 Kıbrıslı Rum konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Theodoros Ruspolulos’a mektup gönderdi.

Alithia gazetesi, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun AP Başkanı Roberta Metsola ve AKPM Başkanı Theodoros Rusopulos’a gönderdiği mektupta, 5 Kıbrıslı Rum’un KKTC tutuklu bulunmalarına ilişkin şikayetlerini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Dimitriu mektubunda; 5 Kıbrıslı Rum’un 19 Temmuz tarihinden beridir KKTC makamları tarafından alıkonulmaları ve tutuklanmalarının “yabancı uyruklu kişilerin, işgal bölgelerinde Kıbrıslı Rum taşınmazlarını suiistimal ettikleri için Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarınca yasal olarak tutuklanmalarına karşı ceza olarak, önceden hazırlanmış siyasi bir eylem olduğunu” iddia etti.

KKTC makamlarının bu eyleminin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve insan haklarını çiğnediğini de öne süren Dimitriu, bu tür eylemlerin Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına ciddi darbe vurduğunu da savundu.

Dimitriu ayrıca, Metsola ve Rsuopulos’tan, tutuklu Kıbrıslı Rumların serbest bırakılması yönünde Türkiye’ye baskı yapmaları talebinde de bulundu.