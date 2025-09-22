Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Genç Parlamenterler Ağı üyelerinin, Maraş konusuna duydukları ilgiyi dile getirdikleri belirtildi.

Alithia gazetesi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Genç Parlamenterler Ağı üyelerinin, geçen cuma günü, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu eşliğinde, Derinya’daki “Maraş Kültür Merkezi’”ni ziyaret ettiğini yazdı.

Habere göre, Yoannu ziyaret sırasında “Maraş şehrinin unutulmaması gerektiğini, iadesinin de tüm Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini ve barış köprüsünü teşkil edebileceğini” ifade etti.

Gazete sözde “Maraş Belediyesi’”nden yapılan açıklamaya dayanarak, heyetin; AGİT üyesi 15'ten fazla üye ülkenin milletvekillerinden ve AGİT Parlamenter Asamblesi Genel Sekreterinden oluştuğunu yazdı.

Habere göre, heyet aynı zamanda sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu tarafından da kabul edildi.

Yoannu görüşmede, Maraş konusunun kritikliğini ön plana çıkararak şehrin unutulmaması gerektiğini” savundu.

Heyet ise Maraş konusuna duydukları ilgiyi ortaya koyarken “işgalin sonuçları” konusunda da bilgilendirildi.