Rum Eğitim Bakanlığı’ndaki üst düzey bir personelin, bakanlıkta çalışan iki kadın personele cinsel istismarda bulunduğuna dair iddialar olduğu ve konunun Meclis’e taşındığı bildirildi.

Politis gazetesi, cinsel istismar iddiası polis tarafından soruşturulduğu sırada (1 yıl kadar önce) istismarı gerçekleştiren şahsın terfi aldığını ve iki kadının amiri pozisyonuna geldiğini, geçen haftaya kadar da bu pozisyonda görev yaptığını belirtti.

Haberde, polisin, Eğitim Bakanı Athina Mihailidu’ya söz konusu şahıs aleyhinde cezai kovuşturma yapıldığına dair bilgilendirme yapılmasının ardından şahsın görevinden alındığı belirtildi.

Gazete, istismara uğrayan kadınlardan birinin yardım için ekim ayında Ombudsman’a mektup gönderdiğini, ancak yanıt alamadığını; ardından Çalışma Bakanlığı Eşitlik Dairesi’ne başvurduğunu ve aldığı yanıtta, Eğitim Bakanlığı’nın olayla ilgili hiçbir emare ya da ifadeyi paylaşmadığının, yalnızca “birkaç kişiden ifade alındığının” belirtildiğini kaydetti.

Bakanlıkta çalışan başka kadınların da istismara ve zorbalığa uğradığını ancak korktukları için şikayetlerini geri çektiklerini belirten gazete, yalnızca iki kadının bu durumla ilgili sonuna kadar gittiğini yazdı.

Gazete, söz konusu şahsın amir pozisyonunda olduğu için iki kadın personelin performans değerlendirmesi, terfileri ve diğer konularla ilgili söz sahibi olduğuna da işaret etti.

Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nde bugün, konuyla ilgili toplantı yapılacağını ve Mihailidu ile Çalışma Bakanı Yannis Panayotu’nun da izahat vermeleri için toplantıya davet edildiğini kaydeden gazete, Mihailidu’nun yurtdışında olduğunu belirtti.

Haberde, söz konusu şahsın 31 Ekim’de mahkemeye çıkarılacağı ifade edildi.