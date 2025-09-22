Sahipleri ile birlikte Atina’ya uçmak üzere sepetinde Larnaka Havalimanı’na giden ancak uçak havalanmak üzereyken sahiplerine kaybolduğu bilgisi verildiği için gündem olan ve Ekologlar Hareketi’nin de özel açıklama yaptığı Mika isimli kedi bulundu.

Alithia, Mika’nın kaybolduktan 9 gün sonra Larnaka Havalimanı’nda, kaybolduğu noktanın yakınında bulunduğunun sahipleri tarafından sosyal medya üzerinden açıklandığını yazdı.

Habere göre, Mika’dan bir gün önce kaybolan ve bulunana 2 bin euro ödül vaat edilen Merlia isimli kedi de bulundu.

Sahipleri, bulan kişiye ödül parasını ödedi, kediyi bulan kişi de ödül parasını SPDC barınağına bağışladı.

-“Üçüncü Kıbrıs eşeği yavrusu doğdu”

Öte yandan Fileleftheros, Rum Orman Dairesi’nin açıklamasına dayanarak, Athalassa Çevre Bilgilendirme ve Eğitim Merkezi’nde (KPEE) üçüncü Kıbrıs eşeği yavrusu doğduğunu aktardı.

Habere göre, Güney Kıbrıs, soyu tükenmekte olan Kıbrıs eşeğini 2008’de koruma altına aldı. Yeni doğan yavrunun, merkezde doğan üçüncü yavru olduğu kaydedildi.