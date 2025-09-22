Hindistan Donanmasına ait “INS Trikand” adlı savaş gemisinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Deniz Kuvvetleri ile gerçekleştirilecek ortak tatbikat için adaya ulaşarak, Limasol Limanı'na demirlediği bildirildi.

Rum basınında yer alan haberler ve Hindistan'ın GKRY Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamaya göre, Talwar sınıfı güdümlü füze firkateyni olan INS Trikand, Limasol'a ulaşarak limana demirledi.

Hint savaş gemisinin 23 Eylül’de halkın ziyaretine açıldıktan sonra 24 Eylül’de GKRY Deniz Kuvvetleri ile ortak Geçiş Tatbikatına (PASSEX) katıldıktan sonra bölgeden ayrılması bekleniyor.

Bazı Rum gazeteleri konuyla ilgili haberlerinde, Geçiş Tatbikatına GKRY ile Hindistan'ın yanı sıra Yunanistan Donanmasına ait bir geminin de katılacağını ileri sürdü.

Hint savaş gemisinin ziyareti, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin haziranda Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaret sırasında kararlaştırılan savunma işbirliği, ortak deniz tatbikatları ve Hint donanma gemilerinin Kıbrıs limanlarına ziyaretlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.