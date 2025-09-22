Larnaka’ya bağlı “Aradippu” (Aradip) köyünde tellerle çevrili bir alanda park halinde bulunan 6 aracın, pazar sabahı henüz belirlenemeyen sebeplerle çıkan yangında kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Alithia gazetesi, 3 itfaiye arabasıyla müdahale edilen yangının kısa sürede söndürüldüğünü ve çıkış sebebinin araştırıldığını yazdı.

-Otobüs şoförüne saldırı

Gazete, bir diğer haberinde ise Larnaka’da, iki kişinin bilinmeyen bir sebepten ötürü bir otobüs şoförüne saldırdığını yazdı.

İnternette yayılan videodaki görüntülere göre, iki kişinin otobüs şoförüne saldırdığını ve şoförün de otobüsten inerek şahısların üzerine yürüdüğünü kaydeden gazete, şahıslardan birinin aracını otobüs şoförünün üzerine sürdüğünü ve şoförü sürüklemeye çalıştığını belirtti.

Haberde, polisin şoföre saldıran şahısları tespit etmek için kamera kayıtlarını incelemeye devam ettiği ifade edildi.

-Protaras sahilinde cansız beden bulundu

Gazetenin bir başka haberinde de, Protaras sahilinde pazar günü öğle saatlerinde, cansız bir kadın bulunduğu bildirildi.

Kadının cankurtaranlar tarafından denizin içinde hareketsiz halde fark edildiğini ve dışarı çıkarıldığını kaydeden gazete, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacağını yazdı.