Güney Kıbrıs’ta bekleme durumundaki siyasi sığınma başvuruları ve düzensiz göç sayılarında azalma yaşandığı bildirildi.

Haravgi, Rum Muhaceret ve Uluslararası Koruma Müsteşarlığı’nın Rum Yönetimi Başkanlığı’nın “X” platformu üzerinden aktardığı verilere dayandırdığı haberinde, Ocak-Ağustos 2025 döneminde Sığınma Dairesi’nin 8 bin 546 karar verdiğini, verilen kararların yüzde 95’inin yani 8 bin 123’ünün olumsuz olduğunu yazdı.

Habere göre sığınma başvurusunu çeken veya koruma statüsü iptal edilen Suriye vatandaşlarının sayısının 4 bin 112 olduğu, bunlardan 3 bin 541’inin ülkelerine geri gönderildiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’tan ayrılan üçüncü ülke vatandaşı sayısı 2022’de 2 bin 358 iken Ocak-Ağustos 2025’te 9 bin 33 olduğu, düzensiz göç ile ülkeye gelen kişi sayısı 2022’de 9 bin 307 iken Ocak-Ağustos 2025’te bu sayının yüzde 67 azalarak bin 606’ya düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, 2022’de bin 890 kişinin kaldığı “Purnara” göçmen kabul merkezinde Ocak-Ağustos 2025’te kalan kişi sayısının 266 olduğu bilgisi de verildi.