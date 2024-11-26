Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıslı Türklere ait taşınmazların çok düşük bedeller karşılığında kiralanmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Politis gazetesi, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıslı Türklere ait taşınmazların çok düşük bedeller karşılığında kiralanmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirmesine dair kısa haberinde Yoannu’nun, konuyu Meclis’te gündeme getirdiğini ve kira karşılığı kullanılan bir Kıbrıs Türk taşınmazını örnek gösterdiğini yazdı.

Habere göre Yoannu, söz konusu taşınmazın değerinin 4 milyon euro olduğunu, ancak bu taşınmaz için devlete kira bedeli olarak ayda 30 euro gibi komik bir rakam ödendiğini belirterek, yapılan değerlendirmeler sonrasında söz konusu taşınmazın aylık kira bedelinin 6 bin euro olması gerektiğini tespit ettiklerini ifade etti.

Gazete haberinin devamında bakanı eleştirerek, bu durumdan kimlerin sorumlu olduğuna dair bakanın herhangi bir açıklamasının bulunmadığına da dikkat çekti.