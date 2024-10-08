Limasol’a bağlı “Aşağı Polemidya’”da (Binatlı) meydana gelen olayda iki paket servis elamanına saldırı düzenlendiği belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Hint asıllı iki paket servis elemanında, 15-20 kişi tarafından tuzak kurulduğunu, saldırı sırasında paketçilere bir takım cisimler fırlatıldığını, ırkçı ifadeler kullanıldığını yazdılar.

Gazete, saldırı sırasında paketçilerin üzerinde bulunan 300 euro kadar nakit para ile bir adet cep telefonun da çalındığını belirtti.

Habere göre polis, kameralardan ve görgü tanıklarından elde ettiği bilgiler neticesinde 2 kişiyi tutuklarken olaya karışan 10 kişiyi daha arıyor.

Olayla ilgili tutuklanan 19 ve 21 yaşlarındaki iki genç, olay yerinde olduklarını ve paketçilere cisim fırlattıklarını kabul ederken, iki genç hakkında beş gün tutukluluk emri de verildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi olayın geçtiğimiz cuma günü gerçekleştiğini, paket servis elemanlarına taşlar ve sopalarla saldırıldığını yazdı.