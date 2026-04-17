Yılmazköy ve Hamitköy’de dün meydana gelen iki ayrı iş kazasında, yüksekten düşen iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Yılmazköy’de bir inşaat şirketinde çalışan Umutcan Polat (E-35), kullanımındaki beton mikserine beton dolumu yapıldığı sırada, mikserin üzerine çıkarak temizlik yapmaya başladı. O esnada dengesini kaybeden Polat, yaklaşık 2,65 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.

Yaralı şahıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındı.

- 6 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı

Hamitköy’de ise, yapımı devam eden bir binanın ikinci katında çalışan Birol Avcı (E-37), döşeme malzemesi üzerinde yürüdüğü sırada dengesini kaybedip, yaklaşık 6 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.

Yaralı şahıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polisin her iki meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.