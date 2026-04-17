Gazimağusa ve Lefkoşa’da uyuşturucudan iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da, bu sabahın erken saatlerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen K.H.O’nun (E-25) üzerinde arama yapıldı. Aramada şahsın tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet kağıt parçası bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Lefkoşa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen M.H.İ’nin (E-24) kullanımındaki araçta ve evinde arama yapıldı. Aramalarda şahsın tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve hassas terazi bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.