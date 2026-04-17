Güzelyurt’ta, dün meydana gelen trafik kazasında 86 yaşındaki elektrikli scooter sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, sürücü Memduh Ener, yönetimindeki elektrikli scooter ile yapımı devam eden toprak yolda dikkatsizce seyrettiği sırada, Kiler markete doğru gitmek için Manisa Bulvarı’na giriş yaptı. Elektrikli scooter sürücüsü, o esnada bulvarda dikkatsizce seyreden Sedanur Kural (K-20) yönetimindeki YL 997 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kazada yaralanan scooter sürücüsü Memduh Ener, Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.