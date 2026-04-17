Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, İskele ve Güzelyurt Bölge Amirlik binalarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sahada incelemede bulundu.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, İskele ve Güzelyurt Bölge Amirlik binalarının ihale sürecinin 8 Mayıs tarihinde tamamlanacağını ve Kurumun hizmet altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen projelerin planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Uzun, çalışmaların yakından takip edildiğini vurguladı.

-Gazimağusa amirlik binası için yeniden ihaleye çıkılıyor

Öte yandan daha önce iptal edilen Gazimağusa Amirlik binası ihalesinin yeniden başlatılması için Merkezi İhale Komisyonu’na (MİK) gerekli başvurunun yapıldığı bildirildi.

-İskele’deki 9 dönümlük arazide inceleme…

İskele Amirlik binasının inşa edileceği yaklaşık 9 dönümlük arazi de bölge amiri ile birlikte yerinde incelendi. Uzun, “projenin en uygun şartlarda hayata geçirilmesi için teknik değerlendirmelerin sürdüğünü” ifade etti.