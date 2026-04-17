Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, İskele ve Güzelyurt Bölge Amirlik binalarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sahada incelemede bulundu.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, İskele ve Güzelyurt Bölge Amirlik binalarının ihale sürecinin 8 Mayıs tarihinde tamamlanacağını ve Kurumun hizmet altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen projelerin planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Uzun, çalışmaların yakından takip edildiğini vurguladı.

-Gazimağusa amirlik binası için yeniden ihaleye çıkılıyor

Öte yandan daha önce iptal edilen Gazimağusa Amirlik binası ihalesinin yeniden başlatılması için Merkezi İhale Komisyonu’na (MİK) gerekli başvurunun yapıldığı bildirildi.

Denktaş, YDP Genel Başkanını eleştirdi
-İskele’deki 9 dönümlük arazide inceleme…

İskele Amirlik binasının inşa edileceği yaklaşık 9 dönümlük arazi de bölge amiri ile birlikte yerinde incelendi. Uzun, “projenin en uygun şartlarda hayata geçirilmesi için teknik değerlendirmelerin sürdüğünü” ifade etti.