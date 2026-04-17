Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), şubat ayında emekliye ayrılan öğretmenlerin yerine atama yapılmadığından öğretmen eksikliği yaşandığını belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yazılı açıklamasında, gerekli yetkinin alınamaması nedeniyle atamaların yapılamadığını ileri sürerek, “Eğitim gibi ertelenemez bir alanda yaşanan gecikmenin sorumluluğunun bakanlık ile hükümete ait olduğunu” iddia etti.

Maviş, öğretmen eksikliği nedeniyle okullarda görev yapan öğretmenlerin ders yükünün arttığını, kendi görev ve sorumluluklarının ötesinde açığı kapatmaya çalıştıklarını ifade ederek, yaşanan sorunların bedelini ise öğrenciler, öğretmenler, okul yönetimleri ve velilerin ödediğini ileri sürdü.

Bazı çevrelerin öğretmenleri ve okul yönetimlerini hedef gösteren haberler yaptırdığını da öne süren Maviş, bunun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Hükümetin eğitimi planlayamadığını savunan Maviş, “Böylesi bir yönetim anlayışının artık tükenmiş olduğu açıktır. Bu hükümetin miadı dolmuştur, yönetme kapasitesini kaybetmiştir, iflas etmiştir.” dedi.