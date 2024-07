“Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasında en büyük destekçisi olarak KKTC’yi asla yalnız bırakmayacak”

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1974 Barış Harekatı’yla garantör devlet Türkiye’nin, adada yıllardır süregelen katliama son vermekle kalmadığını, aynı zamanda tüm Kıbrıs adasına barış getirdiğini vurguladı.

Barış Harekatı’nın sağladığı güvenlik ve özgürlük ortamının, 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ilanına da imkan tanıdığını ifade eden Yılmaz, anavatan Türkiye’nin, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasında en büyük destekçisi olarak KKTC’yi asla yalnız bırakmayacağını kaydetti.

Mutlu Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Yılmaz, “Yakın tarihimizin en şanlı diriliş destanlarından birisi olan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl dönümünde, kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diyerek, gazileri de, minnet ve şükranla selamladı.

1974 yılında Kutlu Barış Harekâtı’na önderlik eden merhum Başbakan Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’ı yad eden Yılmaz, “ ‘20 Temmuz ömrümün en mutlu günü’ diyen Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a ve egemenlik mücadelesinin önderlerinden merhum Dr. Fazıl Küçük’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

-“Kıbrıs Türk halkının varlığına ve egemenliğine kasteden teşebbüs tarihe gömüldü”

Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs adasının egemen eşit ve ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının varlığına ve egemenliğine kasteden teşebbüsün tarihe gömüldüğünü vurgulayan Yılmaz, Enosis hayali uğruna her türlü mezalimi gerçekleştirenlerin önlerinin ilelebet kesildiğini, Kıbrıs Türkü’nün, barış ve özgürlük ortamına kavuştuğunu belirtti.

-“Kıbrıs Türk halkı, tarihsel süreç içerisinde her daim barışa ve çözüme olan bağlılığını ispatlamıştır”

Yılmaz mesajında, “Kıbrıs Türk halkı, tarihsel süreç içerisinde her daim barışa ve çözüme olan bağlılığını ispatlamıştır. Maruz bırakıldığı hukuk dışı ve insanlık dışı kısıtlamalara rağmen, birlik ve dayanışma bilinci ve hukukuna sahip çıkma kararlılığıyla her türlü sınamanın üstesinden gelebilecek güce ve iradeye sahip olduğunu her vesileyle göstermiştir” ifadelerini kullandı.

-“KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından sunulan çözüm vizyonuna tam destek veriyoruz”

Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılmasının ancak sahadaki gerçekleri esas alan bir çerçeveyle mümkün olacağını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

“Bu anlayışla, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından 2021 yılında Cenevre’de sunulan, öncelikle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, bunu müteakip adada iki devletin kendi aralarında iş birliği modellerini ele almasına dair çözüm vizyonuna tam destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek isterim.”

-“Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasında en büyük destekçisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni asla yalnız bırakmayacak”

Anavatan Türkiye’nin, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasında en büyük destekçisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni asla yalnız bırakmayacağını vurgulayan Cevdet Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Kıbrıs Türk halkının lâyık olduğu müreffeh yarınlara ulaşmasını sağlamak için; tarımdan ulaştırmaya, enerjiden sağlığa her alanda kalkınmasını desteklemeye ve KKTC ile dayanışma içinde Kıbrıs Türkü’nün hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceğiz.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”