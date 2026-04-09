1. 08.04.2026 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Yeşilyurt’ta bir araç park yerinde, park halinde bulunan TKP 327 plakalı araçta muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümünde bulunan dinamo, elektrik kabloları ile plastik aksamlar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

2. 08.04.2026 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir restoranda, muhtemelen mutfak bacası içerisinde biriken yağ kalıntılarının ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, restoranın damında bulunan duman aspiratörü ve motoru yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı restoranın duvarları da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

3. 08.04.2026 tarihinde, saat 23.50 sıralarında, Lefke’de park halinde bulunan EE 757 plakalı araç çalıştırdığı sırada, muhtemelen motor bölümünde oluşan benzin kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümünde bulunan plastik aksamlar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.