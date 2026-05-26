Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyet, Gönyeli ve Yenikent bölgesinde yurttaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Partiden verilen bilgiye göre bayram ziyaretlerinde İncirli’ye, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı, İlçe yöneticileri ve milletvekilleri eşlik etti.

CTP heyeti, ilk olarak Gönyeli Salı Pazarı’nı ziyaret etti. Pazarcı esnafı ve alışveriş yapan yurttaşlarla selamlaşan İncirli, bayramlarını kutlayarak sohbet etti. Heyet, vatandaşların gündelik yaşama ilişkin görüşlerini dinleme fırsatı da buldu.

Yenikent Belediye Bulvarı’ndaki iş yerlerini de ziyaret eden CTP heyeti, esnaf ve bölge halkıyla bir araya geldi. Dükkanları dolaşan İncirli, yurttaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.