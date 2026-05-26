Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, elektriğe yüzde 22 zam yapılmasının gerekçelerinin yeterince konuşulmadığını söyleyerek, yaklaşık 2 buçuk yıldır elektrik maliyetlerinin artış sebeplerini detayları ve rakamlarıyla kamuoyuyla paylaştıklarını kaydetti.

Tuğcu yazılı açıklamasında, "Bugünkü zamların temel nedeni ortadadır." diyerek, bunların “AKSA’ya olan yüksek maliyet bağımlılığı; üretimde maliyeti yüksek santrallerin kullanılması; üretim altyapısına ve şebekeye yatırım yapılmaması; kayıp ve kaçakların kontrol altına alınmaması; borçlanmalardan kaynaklanan yüksek faiz giderleri” olduğunu savundu.

Ahmet Tuğcu, 2020’den bu yana Kıb-Tek’in mali bilançosunun yayınlanmadığını, bunun sebebinin gerçekleri kamuoyundan saklama çabası olduğunu iddia etti.

Kıb-Tek yönetiminin El-Sen’in bilançonun şeffaf biçimde yayınlanması çağrılarına kulak tıkadığını da ileri süren Tuğcu, bunun sorgulanması gerektiğini söyledi.

DÜÇ’te yılın ilk hasadını Tarım Bakanı Çavuş yaptı
DÜÇ’te yılın ilk hasadını Tarım Bakanı Çavuş yaptı
İçeriği Görüntüle

“El-Sen yönetimle anlaştı” iddialarını dile getirenle ilgili gerçeklerin belgelerle ve rakamlarla ortada olduğunu da savunan El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, algı yaratmaya yönelik açıklamaların kimseye faydası olmadığını ifade etti.