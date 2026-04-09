08.04.2026 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Lefkoşa’da bir araç park yeri içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, O.K.(E-22) bir taraf olup, diğer taraf olan H.D.(E-20) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptıkları sırada, O.K. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile H.D.’yi vücudunun muhtelif yerlerinden yaralamıştır.

H.D. kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuş ve aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. O.K. ise tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.