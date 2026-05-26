Tarım Dairesi’nin haftalık gıda denetimlerinde, yerli asma yaprağında tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 22-25 Mayıs tarihlerini kapsayan denetimlerde ithal ürünlerden alınan 21 numunenin 21’i temiz çıktı.

Yerli ürünlerde ise, 1 numune alınarak analizi yapıldı ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Açıklamada, Yeşilyurt’ta üretim yapan Abdülkadir Atmaca’ya ait asma yaprağında tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı hasadı yapılan ürünün imha edildiği kaydedildi.