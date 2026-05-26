Devlet Üretme Çiftlikleri’nde (DÜÇ) yılın ilk tahıl hasadı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş tarafından yapıldı.

Tarım Bakanlığından verilen bilgiye göre, Çavuş kurak geçen 6 yıldan sonra verimli bir hasat dönemi beklendiğini söyledi. 6 bin dönümlük alanda tahıl üretimi yapan DÜÇ’ün üretim sahasında teknik ekiplerin titiz çalışmasıyla çoğaltılan tohumların hasat edildiğini söyleyen Çavuş, söz konusu tohumların yeni üretim sezonunda üreticiye verilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ıslah ve Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen yüksek verimli, hastalıklara dayanıklı ve ülke iklim koşullarına uyum sağlayan yeni arpa çeşidi Devlet Üretme Çiftlikleri bünyesinde yetiştirilmişti.