HAVA ARACINA ŞEHİTLERİN ADI VERİLİYOR

Hava balonu olarak anılan bu sistemler, balon ve zeplin gibi gökyüzünde süzülerek uzun süre ve yüksek faydalı yük kapasitesiyle görev yapıyor.

Yerli çözüm GÖKÇERİ hava aracı, gövde boyutlarına göre taktik, operasyonel ve stratejik sınıf kategorilerine ayrılıyor.

8 yıllık ARGE süreçleri sonunda imal edilen sızdırmaz çeper sistemi He-set ile uluslararası rakiplere göre yüzde 34,5 daha hafif, yüzde 28,6 daha sızdırmaz kabiliyetlere sahip bir çözüme ulaşıldı.

Her üretilen GÖKÇERİ hava aracına bir şehit ismi veriliyor. Operasyonel sınıf gövdeli hava aracına da 1995 yılında gerçekleştirilen sınır ötesi harekatta şehit olan Jandarma Komando Üsteğmen İsmail Öz'ün adı vererek ilk görev uçuşu yapıldı.

Anadolu Ajansı

GÖKÇERİ SINIR BÖLGELERİNDE GÖREV ALACAK

GÖKÇERİ hava aracı kendini koruma amacıyla hard kill ve soft kill dron karşı tedbir sistemleri, radar görünmezlik kabiliyeti üzerine entegre gece-gündüz gimbal kamera, alçak irtifa radar, elektronik harp ve silah sistemleriyle havalanan araç, alçak irtifadaki İHA ve diğer tehditleri izleme, takip ve imha yeteneklerine sahip bulunuyor

Hava aracı, üs bölgeleri, sınır bölgeleri, önemli alan ve bina güvenliği görevleri için maliyet etkin çözümler sunuyor.