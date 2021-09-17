Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Çok fazla ilgi görmese de LTB Başkanı Harmancı hayli manidar bir açıklama yaptı…
Haziran ayında yapılacak olan yerel seçimlerin ‘baskı içinde’ geçeceğini iddia etti!
Gerekçe olarak da bazı iş insanlarının yanında çalıştırdığı işçilerin ikametgahını Lefkoşa’ya taşıdığını gösterdi…
Aslında eksik yaptı açıklamasını…
Söz ettiği patronların ismini de deşifre etseydi en azından biz onları da sorgular bunun yanıtını arardık!
Yani bir işletme sahibinin Lefkoşa’ya lojman yapıp işçilerini buraya taşımasının ardında elbette bir bit yeniği ararız ama bu işlerin bu kadar büyük boyuta ulaştığını görmek de endişe verici olur…
Bu arada aklımıza başka sorular da gelmiyor değil!
Acaba, Harmancı bu açıklamasıyla CTP’ye bir mesaj mı vermeye çalıştı?
CTP henüz LTB Başkan adayını belirlemedi ya…
Bu nedenle dolaylı bir mesaj olabilir!
Sonuçta Harmancı geçmiş yerel seçimde CTP’nin oylarını da arkasına alarak seçildi…
Şimdi belki de partisinin oylarının yetmeyeceğini tahmin ederek böyle manidar bir açıklama yapıp çağrıda bulunmuş olabilir!
Türkiye nasıl kurultay ve cumhurbaşkanlığına müdahil olduysa yerel seçimlere de karışacak, gelin bir güç oluşturalım düşüncesi ile böyle bir taktik hiç de fena bir fikir değil…
Tabi ki CTP’liler buna olumlu yanıt verirse!
…
Yerel seçimler demişken Haziran ayında yapılacak olan seçimlerde UBP’de de çok bir hareket gözlenmiyor…
Zira onlar ağız birliği yaparak öncelik kurultay demeye başladılar!
Bu arada kurultay olmadan baskın bir genel seçim olma ihtimalini göz önünde bulunduranlar yok değil…
Ama artık ağırdan da olsa yerel yönetici adaylarını belirlemeleri en azından bu konuda kendi yararlarına olacaktır!
Amiral gemisi olan Lefkoşa’ya şu ana kadar Akın Aktunç’dan başka birisi talip görülmüyor…
Hala Hasan Sertoğlu’nun da aday gösterilebileceğini söyleyen olsa da bizim tanıdığımız Sertoğlu geçmiş seçimlerde kendi partilisinden bile kazık yediği için dersini aldı, onun için adaylık teklifini hiç düşünmeden reddeder!
G.Mağusa’da da durumlar hayli karışık…
Şu anki başkan Arter, UBP ve DP oylarıyla seçilse de şimdi Erdal Özcenk’in adaylığı konuşuluyor!
Hatta Özcenk ile üst düzey bir görüşme gerçekleştirilmiş o da kabul etmiş…
Eğer olursa bu kez İsmail Arter’in durumu muallakta!
Bu arada CTP’nin adayı belli ve sadece partililere değil, diğerlerine de kendini sevdirmiş birisi…
…
Girne’de artık bazı isimler konuşulmaya başlandı…
Şu anda Nidai Güngördü’den başka net bir isim yok!
CTP’nin yine eski belediye başkan adayıyla yarışacağı söyleniyor…
Görünen o ki şimdilik Güngördü’nün karşısına sağlam bir aday çıkarılmazsa zaferini şimdiden ilan edebilir!
Bu arada UBP’li bir vekilin de belediye başkanlığı konusunda nabız yokladığını bir yerlere yazmak gerek…
…
Güzelyurt’da bu kez durumlar hayli karışık…
UBP’nin hayil güçlü olduğu bölgede Mahmut Özçınar’ı koltuktan indirmek çok kolay değil ama birkaç aydır Kemal Dürüst’ün adı da kulislerde fazlasıyla konuşuluyor!
Dürüst eşinin bakanlık müdürü olması nedeniyle DP saflarında görülmeye başlandı…
DP destekli bağımsız belediye başkanı olması ihtimali hayli fazla!
UBP ile kanlı oldukları var, DP içinde kendini sindiremeyecek olanlar da az değil…
Ama Kemal Dürüst de özellikle bakanlık döneminde o kadar çok bölgeli insana katkıda bulundu ki, buna bir de bölgeli bazı iş insanlarının da kendisine ciddi destek sağlayacak olmasını eklersek, seçim tahmininde bulunmak güçleşiyor!
…
Başa dönersek…
Umarız Harmancı’nın verdiği mesaj doğru değildir!
Cumhurbaşkanlığı ve kurultaydan sonra buna bir de yerel seçimlere müdahale eklenirse artık vay halimize…
Zira bu gerçekleşirse sırada muhtarlık seçimleri olacaktır!
…
OKUR ŞİKAYETİ
“Allah kimseyi bu ülkede hastaneye düşürmesin”
Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’deki soydaşları ve vatandaşları için KKTC’ye bir hastane yapmasını, idaresini de tamamen elinde bulundurmasını ve bu oluşumun Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlanmasını istiyorum.
Bu isteğimin altına imzasını atacak binlerce insan olduğundan da eminim.
Bu konu artık bu adada yaşayanlar için beka meselesidir.
Bu ülkede sağlık sistemi hastalıklıdır!
Hasta sistemden şifa beklenmez, sağlıkta devrime ihtiyaç vardır.
Düşman ve tehlike her zaman topla tüfekle gelmez. Bencil ve vefasız yöneticilerin çürümüş zihniyetleri top ve tüfekten daha tehlikelidir.
Allah kimseyi bu ülkede hastaneye düşürmesin.
İşini hakkıyla yapan, bu düzenin mağduru sağlık çalışanlarımızla aynı taraftayız.
Onlar tabi ki üzerlerine alınmayacaklardır.
(Serkan TETİK)
MESAJ KUTUSU
Sayın Dursun OĞUZ, bundan bir süre önce gündeme getirdiğiniz PCR testlerinde suistimal konusu gerçekleşmek üzere. Bu nedenle şimdiye kadar hangi özel laboratuarların kaç tane test yaptığının açık ve net bir şekilde ortaya çıkması gerek. Bakalım devleti söğüşleyenler kimler çıkacak!
…
Sayın Mehmet HARMANCI, yerel seçimlerde de baskı ve müdahale olabileceği yönündeki açıklamalarınız çok fazla ses getirmese de bize hayli manidar ve önemli geldi. Bu arada solda güç birliği için de böyle bir çağrıda bulunduğunuzu bile düşünmüyor değiliz! Bundan böyle siyasette ve seçimlerde her şey mubah değil mi?
…
Sayın Cem DANA, G.Mağusa’da belediye başkan aday adayları arasına artık siz de girmişsiniz. UBP bölgede bu sıralar hayli karışık bakalım son dakika ipi kim göğüsleyecek. Bu arada uzun yıllar belediye meclis üyeliği yapmış olmanız artı puan olarak hanenize yazıldı…
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Sayın Türel ÖKSÜZOĞLU, görevinizden alınacağı ihtimali artık yüksek sesle konuşulmaya başlandı ancak size gönül verenler de boş durmayarak çeşitli platformlarda destek atışlarına başladılar. Kurultay kavgası bakalım daha kimlerin başını yakacak, biz de hayli merak etmeye başladık!
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Sayın Sinem TİP, eski partiniz YDP istifanızı halen kabul etmeyince büyük bir sıkıntı yaşadığınızı duyduk. Acaba DP’den aday filan olmayasınız diye mi böyle bir taktik kullanıyorlar dersiniz? Altını oyduğunuz partinin sizden böyle intikam almayı düşünüyor olabilir!
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Sayın Hasan UZUN, UBP Girne İlçe başkan adaylığı için artık nabız yoklamalar bitmiş iş karar vermeye gelmiş. Parti tabanından hayli destek olduğuna göre fazla da tereddüt etmeye gerek yok. Sonuç ne olursa olsun dünyanın sonu değil ya!
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, kurultay öncesi operasyon hayli büyük ve partilide oluşan kazanma algısı bir şekilde bertaraf edilmeye çalışılıyor. Bu arada medya desteğini de yoğunlaştırmanız gerekiyor, diğer adaylar bu konuda hayli önde gözüküyor…
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Sayın Kenan AKIN, Vakıflar İdaresi yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğinizi açıkladınız ama bazıları bu istifanın doğru olmadığını söylüyor. Kafalar karışmasın diye resmi ve detaylı bir açıklama iyi gelecektir!
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Sayın Fikri ATAOĞLU, DP’de bir ilki gerçekleştirerek kurucu partilileri bir çatı altında toplayıp onları onore ederek aynı zamanda küskünleri geri çağırdınız. Onların yarısı bile geri gelse partinizin geleceği garanti altında demektir…
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Sayın Narin Ferdi ŞEFİK, her adli yıl açılışında olduğu gibi yargı bir kez daha sahipsiz bırakılarak dilenci konumuna düşürüldü. Tüm hukuk camiası da sokağa inmezse bu işlerin düzeleceği filan yok. Konuyu değerlendirin deriz!
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Sayın Serdar DENKTAŞ, uzun bir süredir yurt dışında olduğunuz ve yakın dostlarla da irtibatı kestiğiniz yönünde şikayetler geliyor. En azından sosyal medyada bir paylaşım yapın ki meraklı kesimin içi rahatlasın…