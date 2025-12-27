Güney Kıbrıs’ın, üç yeni yangın söndürme uçağı satın alması süreci devam ediyor.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Tarım Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Grigoriu’nun, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye yaptığ açıklamaya dayanarak yeni yangın söndürme uçaklarına ilişkin sürecin gelişim halinde olduğunu yazdı.

Habere göre, Tarım Bakanlığı Müdürü Grigoriu yaptığı açıklamada, ilgili ihaleye ilişkin bilgi verirken, üç uçaktan birinin, Dayanıklılık ve Kurtarma Planı tarafından finanse edileceğini belirtti.