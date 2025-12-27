Güney Kıbrıs’taki havalimanlarında noel yortusu nedeniyle yoğunluk yaşandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Larnaka ve Baf havalimanlarındaki yolcu akışının ve sefer sayılarının, noel yortusu döneminde yüksek düzeyde olduğunu yazdı.

Habere göre, Larnaka Havalimanı'nda dün sadece uluslararası destinasyon olan 65 varış ve 38 kalkış, Baf Havalimanı'nda ise 14 varış ve 13 kalkış gerçekleştirildi.

Gazete, Hermes Airport şirketinin verilerine dayanarak 2025 yılında ilk 11 ayda Larnaka Havalimanı'nı 9 milyon 365 bin 329; Baf Havalimanı'nı ise 3 milyon 640 bin 954 yolcunun kullandığını yazdı.

Haravgi gazetesi, bir başka haberinde ise, İsrail Havalimanları biriminin verilerine dayanarak İsrail’den Güney Kıbrıs’a yolcu sayısında bu yıl artış gözlemlendiğini yazdı.

Habere göre, İsrail’den Güney Kıbrıs’a bu yıl, 1.2 milyon kişi seyahat etti.

İsrail’den diğer ülkelere en çok yapılan seyahatler sıralamasında Güney Kıbrıs, İtalya ile dördüncü sırada yer aldı.