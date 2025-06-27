Güney Kıbrıs’taki “Dekelia” (Dikelya) santraline iki adet yeni jeneratör alımı sürecinin "çıkmaza girdiği" bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Elektrik Kurumu’nun (AİK) Dikelya elektrik santraline iki adet yeni jeneratör alınması ve 2026 yılında elektrik üretiminin arttırılması amacıyla çıktığı ihalenin "çıkmaza girmiş göründüğünü" yazdı.

Kurumun ikinci kez ihaleye çıkmasına karşın sunulan tekliflerin, ilk ihaledekilerden daha yüksek olduğunu yazan gazete, ihaleye katılan iki şirketin jeneratörleri en erken 2028 yılında kurabileceklerini belirttiklerini aktardı.

Artan ihtiyacın karşılanması amacıyla elektrik üretimin en geç 2026 yılında arttırılması hedefine ulaşılamayacağının görüldüğünü yazan gazete, kurumun yeni bir ihale açarak daha küçük jeneratörlerin, daha esnek koşullarla alınması yoluna gidebileceğini belirtti.

Haberde, 2026 yazı için umutların, Dikelya Santraline yerleştirilmesi öngörülen ve enerji depolayabilen akülere yoğunlaştığı, akülerin yerleştirilebilmesi durumunda 2026 yazının yoğun talep saatlerinde 160 megavatlık bir desteğin sağlanabileceği ifade edildi.