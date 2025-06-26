Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının ilk yarısında Avrupa Konseyi başkanlığını üstlenecek olması sebebiyle iki taraf arasında koordinasyon çalışmaları yapılıyor.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Ekonomi Bakanı Makis Keravnos ve beraberindeki heyetin bu koordinasyon çerçevesinde Yunanistan’da temaslarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Keravnos, Çarşamba günü Yunanistan Ekonomi Bakanı Kiriakos Pierrakakis ve Bakan Yardımcısı Nikos Papathanasi’yle görüşecek.

Keravnos ve muhataplarının, AB’da ekonomik uyumun sağlanması ve devamlılığı için iş birliği yapma konusunu ele aldığını belirten gazete, AB’nin savunma ve güvenliğini güçlendirme amaçlı çalışmaların destekleneceğine de vurgu yapıldığını aktardı.