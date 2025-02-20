ABD Başkanı Donald Trump, otomobil, ilaç ve çip ithalatına yönelik yüzde 25'lik yeni gümrük vergilerini açıklarken, "AB bize karşı çok adaletsiz davrandı," diye yakındı.

Euronews Türkçe Servisinde yer alan habere göre ABD Başkanı uzun zamandır ABD'nin otomotiv ihracatının dış pazarlarda haksız muamele gördüğünü söylüyor.

Örneğin Avrupa Birliği, ABD'nin yüzde 2,5 olan binek araç gümrük vergisi oranının dört katını, yüzde 10'luk bir gümrük vergisini uyguluyor.

Trump, Mar-A-Lago malikanesinde gazetecilere, "350 milyar dolar açığımız var. Arabalarımızı almıyorlar, tarım ürünlerimizi almıyorlar, neredeyse hiçbir şey almıyorlar. Çok az şey alıyorlar. Bunu düzeltmek zorundayız. Ve yapacağız, bundan hiç şüphem yok," dedi.

-Ticaret müzakereleri

Bu arada, bloğun üst düzey ticaret yetkilileri, karşılıklı yarar sağlayacak ticaret anlaşmaları yapmak üzere Trump yönetimiyle müzakerelere başlamak istediklerini söylüyor.

Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Yeşil Anlaşması'ndan sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Šefčovič, Beyaz Saray ile motorlu taşıtlar ve diğer bazı mallar üzerindeki gümrük vergilerinin düşürülmesi ya da tamamen kaldırılması potansiyelini konuşarak daha fazla gümrük vergisinden ve Avrupa'nın misillemesinden kaçınmayı umduğunu dile getirdi.

"Bugün ilerleyen saatlerde Amerikalı mevkidaşlarımla bir araya geldiğimde onlara bu konuyu açacağım. AB, adaleti, yük paylaşımını ve karşılıklı faydayı teşvik eden anlaşmalar yapmakla ilgileniyor."