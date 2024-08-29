Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), yemlik ve tohumluk arpa ödemelerinin 3 ve 4 Eylül’de yapılacağını duyurdu.

TÜK’den yapılan duyuruda, Kurum tarafından 5 Temmuz itibarıyla alınan yemlik ve tohumluk arpa hasadı ödemelerinin, kuruma teslim tarihine göre 3 ve 4 Eylül’de yapılacağı kaydedildi. Ödemelerin çekle olacağı, çeklerin üreticiye en yakın Kurum şubelerinden alınabileceği kaydedildi.

Konuyla ilgili TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, “Kurumumuz, ülkemiz çiftçisinin mevcut zor ekonomik şartlardan en az şekilde etkilenmesini sağlamak ve emeğinin karşılığını da erken zamanda alması adına alımı gerçekleştirilen yemlik ve tohumluk arpaların ödemelerini, Kurumumuz kendi imkanlarıyla yapmak için gerekli çalışmaları tamamlamıştır” dedi.

Uzun, arpasını 5 Temmuz’da teslim eden üreticilerin 3 Eylül, 8 Temmuz’da teslim eden üreticilerin 4 Eylül’de ödeneceğini belirtti.