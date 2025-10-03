Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Maliye Bakanlığı’nın, İhtiyat Sandığı Dairesi’ne 13 Milyar TL borcu olduğunu savunarak, bu paranın ne zaman ödeneceğini sordu.

Yeltekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun “İhtiyat Sandığı’nın, Maliye Bakanlığı’na devredilmesi söz konusu değildir” şeklindeki açıklamasının "eksik yanlarını" halkla paylaşmayı görev saydıklarını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Yeltekin, 30 Milyar TL aktif büyüklükteki İhtiyat Sandığı Dairesi’nin, 17 Milyar TL nakit mevduat ile işlerini sürdürdüğünü, eksik görünen 13 Milyar TL’lik paranın Maliye Bakanlığı’na verilen senetli- senetsiz borçların toplamı olduğunu, bakanlık tarafından ödenmeyen 13 Milyar TL’nin, yıl sonunda 16 Milyar TL’ye ulaşacağını öne sürdü.

“Maliye Bakanlığı, 13 Milyar TL’yi İhtiyat Sandığı’na ne zaman ödeyecek?” diye soran Yeltekin, bu paranın kullanım hacmi açısından önemine vurgu yaparak, gerçek sahibinin yatırım yapan çalışanlar olduğunu belirtti.

Kendi yasası ile yönetilenler, bakanlıklara bağlı kooperatifler dahil olmak üzere tüm kurumların devletin bir kurumu ve hükümetin yönettiği yerler olduğunu kaydeden Yeltekin, “Hükümet, Kanun Hükmünde Kararname ve/veya yasa değişikliği ile İhtiyat Sandığı Dairesi’ni Maliye Bakanlığı’nın ‘Gelir Dairesi’ şekline dönüştürebilir” dedi.