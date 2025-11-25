Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında İş Birliği Protokolü imzalandı.

YDÜ’de imzalanan protokole LTB Başkanı Mehmet Harmancı, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan S. Günsel ve YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ imza koydu.

Protokol uyarınca, LTB Kadın Sığınma Evi’nde kalan kadınlara meslek kazandırıcı ve gelişimlerine destek olacak eğitimler verilmesi, kadın ve çocukların ücretsiz doktor, diş hekimi, terapist, muayene ve tetkiklerinin yapılması hedefleniyor.

-Harmancı

LTB Başkanı Mehmet harmancı protokol imza töreni öncesi yaptığı açıklamada, 2016 yılında açılmasından bu yana LTB Kadın Sığınma Evinde 300’ün üzerinde kadının yeni bir hayata adım attığını belirterek, bunun halihazırda sürdürülmekte olan iş birlikleriyle sağlandığını aktardı.

Harmancı, sadece bu yıl şiddetten dolayı 900’un üzerinde polis çağrısı yapıldığına işaret ederek, şiddeti azaltmak kadar, mağdurların bir alternatifi olduğunu bilmelerinin de önemli olduğunu ifade etti.

Harmancı, YDÜ Rektörü, Mütevelli Heyeti ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanında çalışmalarını yürüten LTB çalışanlarına protokolün hayata geçmesindeki katkılarından ötürü teşekkür etti.

-Günsel

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan S. Günsel de, YDÜ olarak Suat Günsel’in ideallerini hayata geçirmek için çalıştıklarını ve bu yıl dünyadaki ilk 500 üniversite içine girmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Günsel, cinsiyet eşitliğinin bir şehrin gelişmişliği ve huzuru olduğunu, bir bireyin diğerine şiddet uyguladığı bir şehirde olmanın utanılacak bir durum olduğunu ifade etti.

Günsel, Üniversite çalışanları anlamında da eşitlik konusunda bir denge yakalandığını ve bunun YDÜ’nün başarısında etkili olduğunu söyledi.

-Şanlıdağ

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da protokolün hayata geçmesinden dolayı mutlu ve gururlu olduğunu, kadınlarla dayanışma içinde kendilerini daha güçlü hissettiklerini söyledi.

Şanlıdağ, söz konusu farkındalığın, iş birliği ve ardından fotoğraf sergisiyle taçlanmasının mutluluk verici olduğunu ekledi.

Konuşmaların ardından protokole imza atıldı

-Sığınma Evi kadınlarından “Görsel Günce” fotoğraf sergisi…

Protokolü imzalanması sonrasında LTB Kadın Sığınma Evi kadınlarının fotoğraflarla kendi öykülerini aktardığı “Görsel Günce” sergisinin açılışı yapıldı.

YDÜ Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOCAM) Başkanı Doç. Dr. Ayça Demet Atay sergi açılışı öncesi yaptığı konuşmada şiddet türleri hakkında bilgi vererek, sağlık ve eğitim alanında LTB ile imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Sergi öncesinde, Sığınma Evindeki 7 kadının TOCAM Üyesi Çağla Elektrikçi tarafından dijital fotoğraf konusunda eğitime tabi tutulduğunu kaydeden Atay, merkez olarak kadına karşı şiddete karşı durmaya ve mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

-Demirpençe

LTB Kadın Sığınma Evi Şube Sorumlusu Sibel Demirpençe de kadınların sergi vasıtasıyla fotoğraflarla kendi umut ve mücadelelerini, ifade etmeye çalıştıklarını ve kendi değerlerini tekrardan görme şansı bulduklarını kaydetti.

Demirpençe, LTB ve YDÜ arasındaki iş birliğinin gelişerek devam etmesini diledi.