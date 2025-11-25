Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), 30 Kasım’da yapılacak olağanüstü kurultay öncesi düzenlediği “Aday Tanıtım Programı” etkinlikleri sürüyor.

CTP’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Hidden Garden’da gerçekleştirilen etkinlikte CTP Genel Başkan adayları Sıla Usar İncirli, Erkut Şahali ve Asım Akansoy, ülkenin içinden geçtiği siyasal, ekonomik ve toplumsal krizlere dikkat çekerek, bu süreçten çıkışın “güçlü, kararlı ve örgütlü bir CTP ile mümkün olacağını” ifade etti.

Adaylar, halkın sorunlarının biriktiğini belirterek, bu konularla ilgili planlı ve öngörülü politikaların hayat bulabilmesi için tüm paydaşlarla üretilecek kapsamlı yol haritalarının ileriki dönemde hayata geçirileceğini dile getirdi.

- Barçın: “63’lük destek tesadüf değil, halkın yeni bir vizyon talebi”

Adaylardan önce söz alan CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Lefkoşa’da neredeyse yüzde 70’e ulaşan oy oranının, başkent örgütünün kararlı mücadelesinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Ada genelindeki yüzde 63’lük desteğin ise “tesadüf değil, halkın yeni bir vizyon talebi” olduğunu belirten Barçın, kurultayın partiyi daha da büyütecek bir dönemeç olduğunu ifade etti. Barçın, CTP’nin örgütlü yapısı, parti içi demokrasi ve üyelerin ortak iradesiyle ilk erken genel seçimde tek başına iktidarın mümkün olduğunu da kaydetti.

- İncirli: “CTP halkından ve mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmedi”

Etkinlikte konuşan Genel Başkan adayı Sıla Usar İncirli, CTP’nin kuruluş dönemindeki baskıcı koşulları hatırlatarak, partinin 55 yıllık mücadele boyunca Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini, özgürlüğünü, refahını ve barış hedefini koruyan bir hareket olduğunu söyledi.

İncirli, ayrımcılığa, çürümeye ve baskıya rağmen CTP’nin halkından ve mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmediğini belirterek, örgütlü yapının 2026’da partiyi tek başına iktidara taşıyabilecek güçte olduğunu ifade etti.

Ekonomiden nüfus politikalarına, sosyal devletten liyakat ve adalete, barış kültüründen çözüm vizyonuna kadar uzanan geniş kapsamlı reform ihtiyacına işaret eden İncirli, “Bu parti birlikte üreten, birlikte yöneten bir dinamizme sahiptir. 2026, bu ülkenin bataktan çıkacağı yıl olacak” dedi.

-Şahali: “Bu ülkeyi ayağa kaldıracak olan CTP’dir”

Genel Başkan adayı Erkut Şahali ise, Cumhurbaşkanlığı seçiminde üç kişiden ikisinin CTP’ye oy verdiğini ve bunun, halkın partinin söylediklerine duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Kampanya döneminde uzlaştırıcı bir dil kullandıklarını, provokasyonlara rağmen gerilime kapılmadan “yeni bir düzen kurabiliriz” anlayışıyla toplumla buluştuklarını ifade eden Şahali, ülkede birçok alanda ciddi sorunlar yaşandığını söyledi.

Nüfus politikası, sınıf yoğunluğu, baraka okullar, liyakat, kamu yönetimi, mali disiplin ve temiz siyaset gibi başlıklarda kararlı adımlar atılması gerektiğini dile getiren Şahali, “Bu ülkeyi ayağa kaldıracak olan CTP’dir. Birlik, mücadele ve dayanışma olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yoktur” dedi.

- Akansoy: “30 Kasım’dan sonra CTP’nin tek başına iktidara yürüyüşü başlayacak"

Genel Başkan adayı Asım Akansoy da seçimde ortaya çıkan yüzde 63’lük sonucun, Kıbrıs Türk halkının değişim iradesinin açık bir göstergesi olduğunu belirterek, tek başına iktidar hedefinin doğru strateji ve toplumsal mutabakatla mümkün olabileceğini söyledi.

Akansoy, federal çözüm perspektifi, demokratikleşme adımları, ekonomik reformlar, sendikalaşma, yeni yurttaşlık yasası, AB uyum süreci ve kurumsal restorasyonun CTP’nin temel sorumluluk alanları olduğunu ifade etti.

“Ne azınlık oluruz ne de alt yönetimi kabul ederiz. Yolumuz iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal çözümdür” diyen Akansoy, toplumsal örgütlerle iş birliğinin, uzlaşı kültürünün ve kapsayıcı siyasetin CTP’yi büyüteceğini ve 30 Kasım’dan sonra CTP’nin tek başına iktidara yürüyüşünün başlayacağını kaydetti.

-Aday tanıtım programının bir sonraki durağı İskele’de

CTP açıklamasında, “Aday Tanıtım Programı”nın bir sonraki buluşmasının yarın İskele Belediye Gazinosu’nda gerçekleştirileceği, genel başkan adaylarının burada da partililerle bir araya gelerek kurultay öncesi vizyonlarını ve ülkeye ilişkin yol haritalarını paylaşacağı belirtildi.