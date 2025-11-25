Gençlik Federasyonu, Cumhurbaşkanlığına; “gençlik politikası ve sair öncelikleri” kapsayan öneriler sunduğunu bildirdi.

Gençlik Federasyonu, dört maddelik öneriler ile; “Kıbrıslı Türk gençliğinin toplumsal, ekonomik ve diplomatik kapasitesini yükseltecek kapsamlı bir gençlik yönetim mimarisini ortaya çıkarmayı” hedeflediklerini belirtti.

Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Özbilgehan’ın verdiği bilgiye göre, Gençlik Federasyonu Merkez Konseyi tarafından hazırlanan öneri paketi; “genç temsiliyeti, liyakat, politika üretimi, uluslararası temsiliyet ve diaspora politikaları çerçevesinde devlet ve gençlik arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlayan adımları” içeriyor.

İlgili öneri dizisinin sadece başlangıç aşamasında olduğunu belirten Özbilgehan, öneriler hazırlanırken Cumhurbaşkanlığı görev ve yetkilerinin dikkate alındığını ve 2026 yılı ortasına kadar kısa vadede uygulamaya konulabilecek hususların ele alındığını kaydetti.

Özbilgehan, “Uygulanması hâlinde, Kıbrıslı Türk gençliğinin toplumsal, ekonomik ve diplomatik kapasitesini yükseltecek kapsamlı bir gençlik yönetim mimarisi ortaya çıkacaktır” görüşünü dile getirdi.

Öncelikli öneriler özetle şu şekilde:

“Genç Temsiliyet ve Liyakat; Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen müzakere heyetinde, teknik komitelerde ve iç komitelerde 30 yaş altı en az birer üye görevlendirilmelidir.

Cumhurbaşkanlığı uhdesindeki tüm atamalarda liyakat ilkesi titizlikle gözetilmeli; gençlerin karar alma süreçlerine etkin katılımı kurumsal bir ilke hâline getirilmelidir.

Politika Üretimi; Gençlik Kongresi kapsamında gençlerin aldığı kararlar düzenli olarak dikkate alınmalı ve gençlik politikalarının belirlenmesinde değerlendirilmelidir.

Dış İlişkiler ve Uluslararası Temsiliyet; Gençlik Federasyonunun dış faaliyetlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı düzenli olarak bilgi almalı ve bu alanlarda karşılıklı teknik iş birliği geliştirilmelidir.

Kıbrıslı Türk gençliğinin uluslararası platformlarda görünürlüğünü ve temsiliyetini artırmaya yönelik girişimler doğrudan desteklenmelidir.

Diaspora Politikaları; Cumhurbaşkanlığı uhdesinde Kıbrıslı Türk genç diasporaları ile resmî bağlar kurulmalı, bu diasporaların yaşadıkları ülkelerde etkin bir yapı hâline gelmeleri için stratejik adımlar atılmalıdır.”