Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Ankara’da düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, “Türk tıp dünyasının gücü birlikten geliyor.” dedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Sağlık Bakanı Dinçyürek, Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı için Ankara’da bulunuyor.

Kurultayda konuşma yapan Bakan Dinçyürek, Türk tıp dünyasının en saygın buluşmalarından biri olarak nitelendirdiği kurultayda yer almaktan onur duyduğunu belirterek, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Türk dünyası ve KKTC için taşıdığı değere vurgu yaptı. Dinçyürek, “Göğsünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını taşıyan bir vatandaşımız, fahri Büyükelçimizdir; önünde saygıyla eğiliyorum.” dedi.

Dinçyürek, “Kurultayın bilgi paylaşımını artıracağını, sağlık diplomasisini güçlendireceğini ve Türk sağlık sistemine yeni ufuklar açacağını” ifade ederek, “Unutmamalıyız ki, birlikte daha güçlüyüz.” dedi.

-“Uluslararası katılım kurultayın gücünü artırıyor”

Dinçyürek, bu yıl çok sayıda ülkenin sağlık bakanı ve üst düzey yetkilisiyle genişleyen uluslararası katılımın, ortak projeler geliştirme ve bilgi paylaşımını artırma adına önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

KKTC’nin hem ikili hem çok taraflı iş birliklerine hazır olduğunu ifade eden Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti öncülüğünde gerçekleştirilen kurultayın yenilikçi fikirler ve iş birlikleri için değerli bir platform oluşturduğunu söyledi.

-“TÜSEB iş formu yenilikçi projelere zemin hazırlıyor”

Konuşmasında TÜSEB tarafından düzenlenen Üreten Sağlık İş Forumu'na da değinen Bakan Dinçyürek, akademi, araştırmacılar ve girişimcilerin bir araya geldiği bu yapının, yenilikçi projelerin gelişmesine önemli katkılar sağladığını belirtti. KKTC olarak Ar-Ge iş birliklerini artırmayı, dijital sağlık ve araştırma alanlarında ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

TÜSEB’in Aziz Sancar Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri'nin Türk bilim insanlarının dünyaya katkılarını görünür kıldığını belirten Dinçyürek, ödüllerin Aziz Sancar’ın adını taşımasının genç araştırmacılar için güçlü bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

-“Türkiye ile sağlık iş birliği stratejik öncelik”

Türkiye ile sağlık alanındaki iş birliğini KKTC için stratejik bir öncelik olarak gördüklerini belirten Dinçyürek, KKTC’nin sağlık altyapısının güçlendirilmesi, hizmet kapasitesinin artırılması ve ortak projelerin desteklenmesinde Türkiye’nin rolüne işaret ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na teşekkürlerini sundu.

Dinçyürek, dijital sağlık uygulamalarından yeni hastanelerin yapımına kadar pek çok alanda sağlanan katkıların, halkın sağlık hizmetlerine erişimini ve kaliteyi artırdığını ifade etti.

-“Teknofest’in KKTC’de düzenlenmesi motivasyon sağladı”

Bu yıl ilk kez KKTC’de yapılan TeknoFest’in ülkeye büyük motivasyon sağladığını belirten Dinçyürek, bunun ardından ülkede Ar-Ge merkezlerinin hızla canlandığını söyledi. Çok sayıda genç araştırmacı ekibin kendilerini ziyaret ettiğini, bu ekiplerin Sağlık Bakanlığı ile ortak projeler yürütmeye başladığını, KKTC’nin araştırma ve teknoloji alanında dünyaya açılma potansiyelinin güçlendiğini söyledi.

-“İnsan kaynağımız ve üniversitelerimiz güçlü”

KKTC’nin güçlü insan kaynağına, gelişmiş üniversitelere ve eğitim altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Dinçyürek, ortak çalışmaların ülkeler arası iş birliklerini geliştireceğini ve bölgeye önemli hizmetler sunacağını belirtti; bu süreçte genç araştırmacılara ve akademisyenlere teşekkür etti.