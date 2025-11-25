Girne Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yemek düzenledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, geleneksel olarak düzenlenen yemek Dome Hotelde yer aldı. Yemeğe, Girne bölgesinde görev yapan devlet okulu öğretmenleri ve emekli öğretmenler katıldı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile Girne Belediyesi Meclis Üyelerinin de katıldığı yemekte, Şenkul ile emekli öğretmen Ayşe Tural konuşma yaptı ve şiir okudu.

Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

Bu yıl emekli öğretmenlerin de yemekte yer aldığını ifade eden Şenkul, bugünle ilgili tek üzüntülerinin; etkinliğe davet edilen ve özel sektörde görev yapan öğretmenlerin katılım gösterememesi olduğunu vurguladı.

Şenkul, bu konuda organizasyonunda eksikliği olduğu özeleştirisini yaparak, “Temennimiz özel eğitim kurumu idarelerinin de bu özel günde öğretmenlerine izin vermesi ve onların da bizlerle olmasıydı” dedi.

Bu sorunun çözümü adına gelecek yıl için bir akşam yemeği organize edilmesinin düşünüldüğünü ifade eden Şenkul, bu sayede tüm öğretmenlerle birlikte olacaklarını kaydetti.