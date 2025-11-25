Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), hükümete; “Yerel üreticiye vergi ve enerji desteği sağlanmalı, tüketiciyi yerli ürüne yönlendirecek farkındalık kampanyaları başlatılmalı ve üretici maliyetlerini azaltacak teşvik paketleri devreye alınmalıdır.” çağrısı yaptı.

GİKAD Yönetim Kurulu Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, yazılı açıklamasında, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin meyve, sebze, süt ve bazı hijyen ürünlerinde uygulanan KDV muafiyetini 2025 Aralık’tan 2026 Aralık’a kadar uzatma kararı aldığını kaydetti.

Kavuklu, bunun; “ada genelinde pazar dengelerini olumsuz etkileyecek ciddi bir gelişme” olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Bu uygulama, zaten yüksek girdi maliyetleriyle üretim yapan Kuzey Kıbrıs Türk üreticilerini rekabet açısından daha da zor durumda bırakacaktır. Güneyde KDV’nin sıfırlanması uygulamasının bir yıl daha uzatılmasıyla birlikte, özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarında ciddi bir fark oluşacak. Bu durum, tüketici tercihlerinin Güney'e kaymasına yol açarak, Kuzey’deki üreticiler için adil olmayan bir rekabet ortamı yaratacaktır. Üreticilerimiz zaten enerji, mazot, gübre ve ambalaj maliyetleriyle baş etmeye çalışıyorken vergi farkının da eklenmesiyle, iç pazarda tutunmak giderek zorlaşacaktır.”

Kadın üreticilerin, hem aile ekonomisine katkı sunduğunu hem de yerli ürünleri yaşatmak için çalıştığını belirten Kavuklu, bu kararın, onların emeğini değersizleştirme riski taşırken, devletin, yerli üretimi koruyacak adımları hızlıca atması gerektiğine vurgu yaptı.

Kavuklu, KKTC üreticilerinin rekabetten korkmadığını ama eşit şartlarda rekabet etmek gerektiğini belirterek, “Üreticilerimizin emeği, bu ülkenin bereketinin teminatıdır. Onları korumak, sadece ekonomik değil, toplumsal bir sorumluluktur.” dedi.