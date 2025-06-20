Yayla’da meydana gelen kazada, alkollü şekilde araç kullanarak kazaya sebebiyet veren sürücü tutuklanırken, Lapta’da kayıp olarak aranan kişi bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Yayla’da dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 224 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan Hikmet Dönmüş (E-50), yönetimindeki UG 815 plakalı kamyonetle Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, yol kenarında park halinde bulunan ve Aygün Alpak (E-55) sorumluluğundaki PH 375 plakalı salon aracın sağ dikiz aynasına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsü Hikmet Dönmüş, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Öte yandan, Lapta’da 18 Haziran tarihinden bu yana kayıp olduğu bildirilen Pınar Kurt (K-26), polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.