Lefkoşa, Karaağaç, Ötüken ve Alsancak’ta meydana gelen hırsızlık ve şiddet olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar sonucunda 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’nde yer alan bilgiye göre, mart ile haziran ayları arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kıyafet mağazasında çalışan A.G.’nin (K-45), sattığı kadın kıyafetleri karşılığında müşterilerden aldığı toplam 3 bin 700 TL nakit parayı iş yerine teslim etmeyip, zimmetine geçirdiği tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, A.G. tutuklandı.

- Spor salonu çalışanları müşteri ödemesini çaldı

Karaağaç’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde resepsiyon görevlisi olarak çalışan A.T. (E-30) ve L.Q.’nin (K-37), 26 Mayıs’ta bir müşteriden aldıkları 800 Sterlin’i iş yerine teslim etmeyip kendi tasarruflarına geçirdikleri belirlendi. Polis tarafından yürütülen soruşturmada her iki zanlı da tutuklandı.

- Aracın farlarını çaldı

Ötüken köyünde ise 18 Haziran’da yol kenarında park halindeki bir araca ait sağ ve sol arka farların çalınmasıyla bağlantısı olduğu tespit edilen K.E. (E-38) tutuklandı.

-Bahçeye izinsiz girdi, bıçakla saldırdı

Alsancak’ta dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda da M.N. (E-41) isimli şahsın, alkollü içki tesiri altındayken, sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın bahçesinde yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle ev sahibine bağırdığı, ardından bahçeye izinsiz girerek tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla saldırıda bulunduğu belirtildi. Polis tarafından suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.