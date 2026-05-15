BIST 100 endeksi bu hafta en düşük 14.265,67 puanı ve en yüksek 15.204,92 puanı gördü. Haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 4,61 altında 14.367,60 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının fiyatı bu hafta şöyle değişti:

Gram altın yüzde 4,16 düşüşle artışla 6 bin 630 lira,

Çeyrek altın yüzde 4,16 düşüşle 11 bin 105 lira,

Cumhuriyet altını yüzde 4,14 düşüşle 44 bin 671 bin lira oldu.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 arttı; avro yüzde 0,81 değer kaybetti. Dolar 45,5440 liraya ulaşırken avro 53,0320 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,03 değer kaybetti. Emeklilik fonları yüzde 0,10 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,16’yla ‘fon sepeti fonları’ oldu.