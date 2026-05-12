28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta 8 Nisan’da ateşkese varılmıştı. Barış müzakerelerinden bir sonuç çıkmadığı için ateşkes belirsizlikle devam ediyor.

Hürmüz Boğazı’nın fiilen halen kapalı olması, enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasına

neden oluyor. Bu, küresel enflasyon endişelerini artırıyor, emtia fiyatlarında dalgalanma yaratıyor.

Ayrıca artan fiyat baskıları, merkez bankalarının faizleri yükseltebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Dün (11 Mayıs) ons gümüş 85,44 doları görerek 13 Mart’tan bu yana en yüksek fiyata çıkmıştı.

An itibarıyla (10:00) ons altın 4.698,00 dolardan, ons gümüş de 84,20 dolardan ilerliyor.

CNBC-e’nin haberine göre UBS stratejisti Joni Teves iki değerli madende yeni zirvelerin görülebileceğini öne sürdü. Buna göre bankanın 2026 sonu hedefi altında 5 bin 600 dolar, gümüşteyse 100 doların üzerinde.