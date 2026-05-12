ABD Başkanı Donald Trump, dün İran’la 8 Nisan’dan bu yana süren ateşkesin ‘yaşam desteğine bağlı’ sürdüğünü söyledi. İran’ın gönderdiği son teklifi de ‘aptalca’ diye nitelendirdi.

Trump ayrıca ‘Özgürlük Projesi operasyonunu genişleterek yeniden başlatmayı düşündüğünü’ söyledi.

ABD başkanı, 4 Mayıs’ta duyurduğu ‘Özgürlük Projesi’yle, savaşa doğrudan taraf olmayan ülkelerin Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilerinin ‘güvenli şekilde’ çıkarılacağını söylemişti. Trump, operasyonu Pakistan’ın talebi üzerine 36 saat sonra durdurduğunu açıklamıştı.

Son açıklamalar Ortadoğu’da gerilimin azalacağı beklentilerini zayıflattı.

Fiyatlar, ABD ile İran arasında kalıcı bir ateşkes sağlanacağına yönündeki iyimserliğin zayıflamasıyla yükseldi.

Brent petrol dün 104,21 dolardan tamamlamıştı. Fiyat, bugün yüzde 3,23 artarak 107,61 dolara kadar çıktı. An itibarıyla (15:07) 107,45 dolar.

Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 3,43 artışla 101,44 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde 107,95 doların direnç, 106,25 dolarınsa destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Brent petrol 28 Şubat’ta başlayan savaş öncesinde 70 dolar seviyelerindeydi.