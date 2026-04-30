BIST 100 endeksi bu hafta en düşük 14.246,25 puanı ve en yüksek 14.621,97 puanı gördü. Haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,23 üzerinde 14.442,56 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının fiyatı bu hafta şöyle değişti:

Gram altın yüzde 2,26 düşüşle 6 bin 704 lira,

Çeyrek altın yüzde 2,26 düşüşle 11 bin 229 lira,

Cumhuriyet altını yüzde 2,25 düşüşle 45 bin 167 lira oldu

Bu hafta ABD doları yüzde 0,36; avroysa yüzde 0,14 yükseldi. Dolar 45,1840 lira, avro 52,8580 liraya çıktı.