BIST 100 endeksi bu hafta en düşük 14.321,03 puanı ve en yüksek 15.167,10 puanı gördü. Haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,29 üzerinde 15.062,65 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının fiyatı bu hafta şöyle değişti:

Gram altın yüzde 3,19 artışla 6 bin 918 lira,

Çeyrek altın yüzde 3,19 artışla 11 bin 588 lira

Cumhuriyet altını yüzde 3,17 artışla 46 bin 601 lira oldu.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,40; avro yüzde 1,15 arttı. Dolar 45,3650 liraya avro 53,4640 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,27, emeklilik fonları yüzde 2,54 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4,65’le ‘Hisse Senedi Fonları’ oldu.