Ons gümüş an itibarıyla (16:50) 85,44 dolar. CNBC-e’ye göre bu, 13 Mart’tan bu yana en yüksek fiyat. Aynı saatte gram gümüşse 124,37 lira.

Yine aynı saatte ons altın 4.736,25 dolar, gram altınsa 6.910,37 lira.

Gümüş geçen hafta yatırımcısına altının yüzde 3,19’luk kazancının yaklaşık üç katı getiri sağladı.

Gümüş, ABD-İsrail-İran savaşının ilk döneminde petrolle ters yönlü hareket etmişti.

ABD-İran müzakereleri çıkmazda.

İran medyası, ABD’nin teklifinin İran’ın ‘Trump’ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiği’ vurgusunu yapıp Tahran yönetimi bunun reddettiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’sa Truth Social hesabından “İran’ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez” diye yazmıştı.

Trump, anlaşmaya varılmaması halinde ‘Özgürlük Projesi’ operasyonunu daha kapsamlı şekilde yeniden başlatabileceklerini belirtip uyarmıştı: “Bu durumda ‘Özgürlük Projesi +’ olur.”

Bu nedenle yükselen brent petrol fiyat an itibarıyla 102,96 dolar.

Hürmüz Boğazı’nın fiilen halen kapalı olması, enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasına

neden oluyor. Bu, küresel enflasyon endişelerini artırıyor. Artan fiyat baskıları, merkez bankalarının faizleri yükseltebileceği beklentisini güçlendiriyor.