banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97098
ALTIN
260.298
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1459
EURO
6.4543
İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı
4 KİŞİ TUTUKLANDI
İkinci kattan düşen kadın ağır yaralandı
İŞ KAZASI: BİR AĞIR YARALI
Bir kadına ait ceset bulundu
BİR KADINA AİT CESET BULUNDU
Kaçak Ahmad mahkemeye çıkarıldı
KAÇAK AHMAD MAHKEMEYE ÇIKARILDI
banner306

Portakal bahçesinde Hint keneviri ele geçirildi! Kendini böyle savundu

Portakal bahçesinde Hint keneviri ele geçirildi! Kendini böyle savundu

14 Temmuz 2019 Pazar 11:21
Portakal bahçesinde Hint keneviri ele geçirildi! Kendini böyle savundu

Adana'da bir portakal bahçesinde 70 kök Hint kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, "Şeker hastasıyım, televizyonda ünlü br doktor kenevirin şeker hastalığına iyi geldiğin söyledi. Bu yüzden ektim. Kullandım şeker oranım yarı yarıya düştü" dyerek kendini savundu

Adana'da br portakal bahçesinde 70 kök Hint keneviri ele geçirild. Kenevir ektiği iddasıyla gözaltına alınan 60 yaşındak şahıs, "Şeker hastasıyım, televizyonda ünlü bir doktor kenevirin şeker hastalığına iyi geldiğin söyledi. Bu yüzden ektim, kullandım, şeker oranım yarı yarıya düştü" dedi.

Narkotk Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan lçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde portakal bahçesinde Hint keneviri ekldiği ihbarını aldı. Olay yerine gelen ekipler, portakal ağaçları arasına ekilmiş 70 kök Hint keneviri buldu. Ekipler, damlama sulama sistemiyle yetiştirilen ve bahçedek narenciye ağaçlarının boyuna ulaşan Hint kenevirlerini güçlükle yerinden söktü. Kenevirleri ektiği iddasıyla gözaltına alınan Hasib S. (60) sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Hasib S. basın mensuplarına, "Ben şeker hastasıyım, televizyonda ünlü bir doktor kenevirin bu hastalığa iyi geldiğini söyledi. Arkadaşımdan bir avuç tohum aldım, portakal bahçesine ektim. Şeker oranım yarı yarıya düştü" dedi. Hasib S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çok cep telefonu kullananın çok seks partneri oluyor
Çok cep telefonu kullananın çok seks partneri oluyor
Fenomen kazancı aylık 1 milyon TL
Fenomen kazancı aylık 1 milyon TL
Dansözlere para takan kocasını bıçakladı!
Dansözlere para takan kocasını bıçakladı!
Reçeteye ‘seks robotu’ yazılacak günler pek yakında
Reçeteye ‘seks robotu’ yazılacak günler pek yakında
Ailece yapılan tatiller binlerce oyuncağa bedel!
Ailece yapılan tatiller binlerce oyuncağa bedel!
Dünyada 30 çift var… Samsun’da görüntülendi
Dünyada 30 çift var… Samsun’da görüntülendi
6 saat online oyun oynayan çocuk kalp krizinden öldü
6 saat online oyun oynayan çocuk kalp krizinden öldü
Nil Karaibrahimgil: "Kalplerini tuttum sıcacıktı"
Nil Karaibrahimgil: "Kalplerini tuttum sıcacıktı"
Kitabını yazdığı kanseri ikinci kez yendi
Kitabını yazdığı kanseri ikinci kez yendi
Hakem, futbolcunun orucunu açması için maçı durdurdu
Hakem, futbolcunun orucunu açması için maçı durdurdu

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim