Portakal bahçesinde Hint keneviri ele geçirildi! Kendini böyle savundu

Adana'da bir portakal bahçesinde 70 kök Hint kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, "Şeker hastasıyım, televizyonda ünlü br doktor kenevirin şeker hastalığına iyi geldiğin söyledi. Bu yüzden ektim. Kullandım şeker oranım yarı yarıya düştü" dyerek kendini savundu

Adana'da br portakal bahçesinde 70 kök Hint keneviri ele geçirild. Kenevir ektiği iddasıyla gözaltına alınan 60 yaşındak şahıs, "Şeker hastasıyım, televizyonda ünlü bir doktor kenevirin şeker hastalığına iyi geldiğin söyledi. Bu yüzden ektim, kullandım, şeker oranım yarı yarıya düştü" dedi.

Narkotk Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan lçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde portakal bahçesinde Hint keneviri ekldiği ihbarını aldı. Olay yerine gelen ekipler, portakal ağaçları arasına ekilmiş 70 kök Hint keneviri buldu. Ekipler, damlama sulama sistemiyle yetiştirilen ve bahçedek narenciye ağaçlarının boyuna ulaşan Hint kenevirlerini güçlükle yerinden söktü. Kenevirleri ektiği iddasıyla gözaltına alınan Hasib S. (60) sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Hasib S. basın mensuplarına, "Ben şeker hastasıyım, televizyonda ünlü bir doktor kenevirin bu hastalığa iyi geldiğini söyledi. Arkadaşımdan bir avuç tohum aldım, portakal bahçesine ektim. Şeker oranım yarı yarıya düştü" dedi. Hasib S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.