TDV, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) işbirliğinde, "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" temasıyla 2026 yılı ramazan ayı yardım programları kapsamında yerel halkın ihtiyaçlarını belirleyerek önemli adımlar atıyor.

Bu kapsamda hayırseverlerin desteğiyle Somali'de çoğunluğu yetimhanelerde kalan 2 bin 50 çocuğun ölçüleri alınarak, bayram kıyafetleri hazırlandı.

Erkek ve kız çocukları için ayrı ayrı hazırlanan kıyafetler, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Arslan, TDV Somali Temsilcisi Osman Türk ve gönüllüler tarafından, 9 farklı bölgedeki yetimhanelerde kalan çocuklara dağıtıldı.

Görevliler yakından ilgilendikleri çocuklara şeker, balon ve kırtasiye malzemesi de hediye etti.

"Çocukların belki de ilk bayramlıkları"

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Arslan, AA muhabirine, vakfın Afrika'nın doğusunda Somali'de 2026 yılı ramazan faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda pek çok alanda yaptıkları çalışmaların yanında çocuklar için bayramlık dağıtımı da gerçekleştirdiklerini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Burada yetim çocuklarımıza bayram sevincini bir nebze olsun yaşatabilmek için bedenlerine uygun kıyafetler hazırladık, özenle paketledik ve kendilerine takdim ediyoruz. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemeyi görüyor olmaktan da büyük mutluluk duyduk. Somali genelinde 2 bin 50 yetim çocuğumuza Ramazan Bayramı öncesinde bayramlık kıyafet yardımını ulaştırdık. Hayırsever kardeşlerimize yetimlere sunmuş oldukları bu destek için teşekkür ediyoruz."

Arslan, dağıtımların 9 bölgede yapıldığını belirterek, "Somali'de maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklar yetimhanelerde barınıyor. Çok fazla kıyafet ve benzeri ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Burada dağıttığımız bayramlıklar çocukların belki de ilk bayramlıkları. Onlara bayramlıklarını verdiğimizde yüzlerindeki sevinci görmek büyük bir mutluluk vesilesi." dedi.

"Türk kardeşlerimizden gelen bayramlıklar çocuklarımızı sevindirdi"

Asker olan eşi Amir Hüseyin Vesuge'yi geçen yıl terör saldırısında kaybeden 3 çocuk annesi Nimo Muhammed Osman, bu yardımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Eşim vatanı için mücadele ederken 2025'te vefat etti. Yetimhanede 3 çocuğum okuyor. Çocuklarıma bayramlık almakta zorlanıyordum. Türk kardeşlerimizden gelen hediye bayramlıklar hem bizi hem çocuklarımızı sevindirdi. Allah Türk milletinden, Türkiye Diyanet Vakfından razı olsun."