Meyve tüketmenin sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Portakal, elma, armut, kırmızı meyveler… Her bir meyve adeta vitamin deposu olarak görülüyor. Ancak meyvelerin faydalarından yararlanmak için doğru tüketmeniz gerekiyor. Halk arasında meyve tüketimiyle ilgili pek çok doğru bilinen yanlış bilgiler var.

MEYVE BOŞ MİDEYE YENMELİ

Meyve boş mideye yenilirse daha fazla fayda sağlar inanışı yanlış bir efsanedir. Meyveyi tokken yediğimizde sindirimi yavaşlattığı ve mide rahatsızlıklarına sebep olduğuna inanılıyor. Ancak meyvenin lif içeriği ile sindirime yardımcı olması konusu dışında sindirime zarar verdiğine dair kanıtlanmış bir bilgi bulunmuyor.

Sağlıklı beslenme uzmanları lifli gıdaları tüketmenin tok olma hissiyatını uzattığını söylüyor. Meyveler daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir.

SABAH MEYVE YEMEK ENERJİ VERİR Mİ?

Toplumda yer alan yaygın inanışa göre meyve gibi şeker oranı yüksek yiyecekler yemenin kan şekeri seviyenizi yükselttiği ve sindirim sistemini uyandırdığı iddia ediliyor. Aslında karbonhidrat içeren herhangi bir besini herhangi bir saatte tüketmek de glikoz emilimine neden olduğu için kan şekerinin yükselmesini sağlayarak beklenilen etkiyi yaratabilir. Ancak bu durum metabolizmanın hızını etkilemiyor.